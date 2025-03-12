شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك من 26 لـ30 مارس والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت هيئة السكة الحديد، حجز القطارات التى تسافر قبل عيد الفطر المبارك فى الأيام من 26 مارس حتى 30 مارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويتم الحجز من الساعة 8 الثامنة صباحا.

مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك:

- يتم الحجز الأربعاء 12 مارس للسفر يوم الأربعاء 26 مارس .

- يتم الحجز الخميس 13 مارس للسفر يوم الخميس 27 مارس .

- يتم الحجز الجمعة 14 مارس للسفر يوم الجمعة 28 مارس .

- يتم الحجز السبت 15 مارس للسفر يوم السبت 29 مارس .

- يتم الحجز الأحد 16 مارس للسفر يوم الأحد 30 مارس .

وأكدت الهيئة أنه ياتى ذلك تسهيلا على المسافرين وخاصة خطوط الوجه القبلى ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .