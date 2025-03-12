شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك من 26 لـ30 مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 12 مارس 2025 11:32 ص
أتاحت هيئة السكة الحديد، حجز القطارات التى تسافر قبل عيد الفطر المبارك فى الأيام من 26 مارس حتى 30 مارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويتم الحجز من الساعة 8 الثامنة صباحا.
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك:
- يتم الحجز الأربعاء 12 مارس للسفر يوم الأربعاء 26 مارس .
- يتم الحجز الخميس 13 مارس للسفر يوم الخميس 27 مارس .
- يتم الحجز الجمعة 14 مارس للسفر يوم الجمعة 28 مارس .
- يتم الحجز السبت 15 مارس للسفر يوم السبت 29 مارس .
- يتم الحجز الأحد 16 مارس للسفر يوم الأحد 30 مارس .
وأكدت الهيئة أنه ياتى ذلك تسهيلا على المسافرين وخاصة خطوط الوجه القبلى ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .
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