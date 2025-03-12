شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة ترتفع لـ 29 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى بدايات الأسبوع المقبل.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة مع بداية الأسبوع المقبل 29 درجة وجنوب الصعيد 35 درجة .

ويشهد اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 الموافق 11 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم.. درجات الحرارة فى القاهرة

- العظمى 27 درجة.

- الصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

- العظمى 25 درجة.

- الصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة فى مطروح

- العظمى 27 درجة.

- الصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة فى سوهاج

- العظمى 29 درجة.

- الصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة فى قنا

- العظمى 32 درجة.

- الصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة فى أسوان

- العظمى 31 درجة.

- الصغرى 14 درجة.