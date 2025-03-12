شكرا لقرائتكم خبر عن كنترولات الثانوية العامة تبدأ تلقى طلبات العمل بامتحانات 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن لجنة النظام والمراقبة لـ امتحان الثانوية العامة قطاع (أ) بأسيوط عن بدء تلقي طلبات الأعضاء الجدد الراغبين في العمل باللجنة هذا العام اعتباراً من يوم الاربعاء وحتى غدا الخميس علماً بأن عمل المقابلة الشخصية في نفس يوم التقدم ويبدأ العمل في قبول الطلبات والمقابلة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا بمقر لجنة النظام والمراقبة الامتحان الثانوية العامة قطاع (أ) باسيوط بمقر معهد التربية الفكرية باسيوط

يقوم المتقدم بكتابة طلب الالتحاق بنفسه بمقر اللجنة مرفقاً بالطلب المستندات الآتية

- صورة بطاقة الرقم القومي وكذلك الكود للمعلم والإداري.

- صورة شخصية ضوئية حديثة.

- صحيفة أحوال من واقع ملف الخدمة يمكن استكمالها في موعد غايته أسبوع.

وسوف يعقد الامتحان التحريري يوم الأحد 16 مارس الجارى الساعة الثالثة عصرا بمقر اللجنة

على أن يراعى الشروط الآتية:

ـ يكون المتقدم على درجة مالية دائمة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

ـ ألا يكون لديه موانع طبقاً للنشرة العامة رقم (۱) بتاريخ لسنة 2022 بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات.

ـ ألا يكون لديه أقارب يؤدون امتحان الثانوية العامة حتى الدرجة الرابعة داخل محافظات قطاع (1) بأسيوط وهي المنيا - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد).

ـ ألا يكون محروماً من أعمال الامتحانات.

- ألا يكون محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

ـ عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحداهما حتى الدرجة الثانية .

ـ ألا يكون سبق له العمل هذا العام بإحدى لجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة للشهادات المحلية أو العامة ( الشهادة الإعدادية العامة أو المهنية - التربية الخاصة - مراكز تجميع وتوزيع الأسئلة).

ـ ألا يكون من المستبعدين هذا العام من لجان النظام والمراقبة أو لجنة الإدارة للثانوية العامة .

ـ لا يحق للمتقدم أن يتقدم بأوراق الالتحاق بالعمل إلا في لجنة واحدة فقط من لجان الثانوية العامة (قطاع (1) بأسيوط -لجنة الإدارة) وفي حالة تقدمه لأكثر من لجنة يصرف النظر عن طلب تقدمه بجميع اللجان.

وزارة التعليم تعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. البداية 15 يونيو والنهاية 10 يوليو

ويؤدى طلاب الثانوية العامة يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 11 مارس 2025 جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم)، وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.