شكرا لقرائتكم خبر عن زحل فى الاقتران الشمسى اليوم والكوكب عند أبعد نقطة من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

سيمر كوكب زحل خلف الشمس اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 من منظورنا على الأرض وذلك عند الساعة 01:19 مساءً بتوقيت مكة وسيفصل بينهما درجة واحدة فقط مما سيجعل الكوكب غير مرصود تماماً لعدة أسابيع، حيث سيكون مطموساً في وهج ضوء الشمس.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه في الوقت نفسه، سيكون كوكب زحل في أبعد مسافة له عن الأرض، حيث سيبعد حوالي 1,585,737,429 كيلومتر ويعود ذلك إلى كون الكوكبين يقعان على جانبين متقابلين من النظام الشمسي.

إذا كان بالإمكان رصد زحل في هذا الوقت، فسيظهر بحجمه الظاهري الأصغر والأضعف بسبب بعده الكبير عن الأرض، حيث سيبلغ قطره الظاهري 15.7 ثانية قوسية.

خلال الأسابيع والأشهر التالية، سيعود زحل إلى الظهور غرب الشمس، ليصبح مرئياً تدريجياً لفترات أطول في السماء قبل الفجر وبعد نحو ستة أشهر سيصل إلى التقابل حيث سيكون مرئياً طوال الليل تقريباً.



