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أسرة الشيخ محمد صديق المنشاوى تهدى إذاعة القرآن تلاوة نادرة.. انفوجراف

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  • أسرة الشيخ محمد صديق المنشاوى تهدى إذاعة القرآن تلاوة نادرة.. انفوجراف 1/2
  • أسرة الشيخ محمد صديق المنشاوى تهدى إذاعة القرآن تلاوة نادرة.. انفوجراف 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 12 مارس 2025 09:29 ص


تلاوات جديدة نادرة تسلمتها  الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، من الشيخ محمد صديق المنشاوي لبثها بإذاعة القرأن الكريم في رمضان  .


1- أهدت أسرة الشيخ المنشاوى الهيئة عدداً من التلاوات النادرة من حفلات خارجية ، أحياها القارئ على مدى عقود من التلاوة.
2- الاسرة شكرت الهيئة على جهودها في بث تلك التلاوات النادرة التي لم تذع من قبل .
3- ولد المنشاوى في 20 يناير عام 1920.
4- التحق الشيخ المنشاوي في سن مبكرة بكتَاب القرية وأتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة.
5- عام 1953 بدأ الشيخ في نشر تلاواته عبر إذاعة القرآن الكريم.
6- أصيب في عام 1966 بمرض أثر على قدرته الصوتية  إلا أنه استمر في مسيرته حتى وفاته.
7- سجل له ما يزيد على مائة وخمسين تسجيلا مفعما بالمعانى والأحاسيس القرآنية الرائعة.
8- توفى في 20 يونيو 1969 تاركاً وراءه إرثاً ضخماً من التلاوات.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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