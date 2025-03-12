شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الشيخ محمد صديق المنشاوى تهدى إذاعة القرآن تلاوة نادرة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر



تلاوات جديدة نادرة تسلمتها الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، من الشيخ محمد صديق المنشاوي لبثها بإذاعة القرأن الكريم في رمضان .



1- أهدت أسرة الشيخ المنشاوى الهيئة عدداً من التلاوات النادرة من حفلات خارجية ، أحياها القارئ على مدى عقود من التلاوة.

2- الاسرة شكرت الهيئة على جهودها في بث تلك التلاوات النادرة التي لم تذع من قبل .

3- ولد المنشاوى في 20 يناير عام 1920.

4- التحق الشيخ المنشاوي في سن مبكرة بكتَاب القرية وأتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة.

5- عام 1953 بدأ الشيخ في نشر تلاواته عبر إذاعة القرآن الكريم.

6- أصيب في عام 1966 بمرض أثر على قدرته الصوتية إلا أنه استمر في مسيرته حتى وفاته.

7- سجل له ما يزيد على مائة وخمسين تسجيلا مفعما بالمعانى والأحاسيس القرآنية الرائعة.

8- توفى في 20 يونيو 1969 تاركاً وراءه إرثاً ضخماً من التلاوات.



