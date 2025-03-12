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شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الشيخ محمد صديق المنشاوى تهدى إذاعة القرآن تلاوة نادرة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالأربعاء، 12 مارس 2025 09:29 ص
تلاوات جديدة نادرة تسلمتها الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، من الشيخ محمد صديق المنشاوي لبثها بإذاعة القرأن الكريم في رمضان .
1- أهدت أسرة الشيخ المنشاوى الهيئة عدداً من التلاوات النادرة من حفلات خارجية ، أحياها القارئ على مدى عقود من التلاوة.
2- الاسرة شكرت الهيئة على جهودها في بث تلك التلاوات النادرة التي لم تذع من قبل .
3- ولد المنشاوى في 20 يناير عام 1920.
4- التحق الشيخ المنشاوي في سن مبكرة بكتَاب القرية وأتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة.
5- عام 1953 بدأ الشيخ في نشر تلاواته عبر إذاعة القرآن الكريم.
6- أصيب في عام 1966 بمرض أثر على قدرته الصوتية إلا أنه استمر في مسيرته حتى وفاته.
7- سجل له ما يزيد على مائة وخمسين تسجيلا مفعما بالمعانى والأحاسيس القرآنية الرائعة.
8- توفى في 20 يونيو 1969 تاركاً وراءه إرثاً ضخماً من التلاوات.
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