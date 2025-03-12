شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال سفير سورى منشق عن نظام الأسد فى درعا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة دخول منفذي عملية الاغتيال، التي أودت بحياة السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه، في محافظة درعا جنوبي سوريا.

ويظهر في الفيديو الذي تم تسجيله بواسطة كاميرا مراقبة، ملثمان يحملان السلاح، يدخلان من باب المنزل الرئيسي في مدينة الصنمين بريف درعا.

وحسبما ذكر "تليفزيون سوريا" فإن اللباد كان وزيرا مفوضا في وزارة الخارجية السورية، وعمل في سفارات سوريا في اليمن وفرنسا والعراق وتركيا وليبيا في وقت سابق.

وانشق اللباد عن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد عام 2013، وكان ممثلا للائتلاف في فرنسا.

ووفق مواقع سورية، فإن اللباد يحمل شهادتي الدكتوراه في الأدب الفرنسي والدبلوم العالي في الترجمة وماجستير في العلاقات الدولية.

واللباد من مواليد 1962، ورجع إلى مدينته الصنمين قادما من فرنسا منذ فترة قصيرة.