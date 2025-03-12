شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى جاريث بايلى يزور جرحى غزة بمستشفى العريش العام والان مع تفاصيل الخبر

أجرى السفير البريطانى فى مصر، جاريث بايلي، زيارة إلى مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، حيث التقى بالجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج.

تأتى هذه الزيارة فى إطار متابعة الجهود المصرية فى استقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وخلال جولته، أثنى السفير بايلى على الدور الإنسانى الذى تقوم به مصر فى إغاثة الفلسطينيين، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التى تبذلها السلطات المصرية لاستقبال المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم فى مستشفيات سيناء.

كما أشاد بالتنسيق المستمر لنقل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، لضمان وصول الإمدادات الطبية والغذائية إلى القطاع.

وتفقد السفير خلال زيارته تجهيزات المستشفى والإمكانات الطبية المتاحة، حيث التقى بعدد من المرضى واستمع إلى معاناتهم.

وتواصل مصر جهودها فى استقبال المرضى والمصابين من قطاع غزة، وتقديم الخدمات الطبية لهم فى إطار دورها الإنسانى لدعم الأشقاء الفلسطينيين.