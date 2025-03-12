شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتابع الدراسة بمدارس فى إدارات المرج وعين شمس والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولة تفقدية مفاجئة بمدارس إدارات المرج وعين شمس والسلام التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة وامتحانات شهر مارس لصفوف النقل.

كان وزير التربية والتعليم زار أمس مدرستين في حى الأسمرات بالقاهرة؛ وذلك للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية، والاطمئنان على سير العملية التعليمية بشكل منضبط للطلاب، حيث استهل الوزير جولته بزيارة مدرسة "تحيا مصر ٥"، التابعة لإدارة المقطم التعليمية بحى الأسمرات، والتى يبلغ عدد طلابها ٣٢٩٥ طالبًا وطالبة، وتضم طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي فى الفترة الصباحية، بينما تضم الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي فى الفترة المسائية.

وتفقد الوزير عددًا من الفصول في المدرسة، حيث حرص على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة والرياضيات، كما اطمأن على مدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، وكذلك التقييمات الأسبوعية، وكذلك التأكيد على الحفاظ على نظافة الفصول وانتظام المعلمين والالتزام بالحضور، وتكثيف المتابعة الميدانية يوميًا من قبل الإدارة والمديرية التعليمية لمتابعة تطبيق البرامج العلاجية لتحسين القرائية والكتابة لدى الطلاب.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة "تحيا مصر ٣" التابعة لإدارة المقطم التعليمية، والتي يبلغ عدد طلابها ٤٢٥٠ طالبًا وطالبة، وتضم طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي فى الفترة الصباحية، وطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي فى الفترة المسائية.

وقد تفقد الوزير أحد الفصول الدراسية للصف الثاني الإعدادي أثناء حصة مراجعة لمادة العلوم، وأجرى حوارًا مع الطلاب حول استفادتهم من شرح الدرس.

كما تفقد الوزير أحد الفصول الدراسية بالمدرسة خلال شرح مادة اللغة العربية، حيث أثنى الوزير على مستوى الطلاب، وأداء المعلمة، كما تفقد بعض الفصول خلال اجراء التقييمات الأسبوعية فى مادة الرياضيات، واطمأن على مستوى الطلاب العلمى والالتزام بكراسات الحصة والواجب.