شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: اليوم البداية الحقيقية لموجة الصيف المبكر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن اليوم هو البداية الحقيقة لموجة الصيف المبكر، مع هبات رياح شمالاً.

وأضاف فهيم، أنه مع منذ شهر برمهات بدأ ارتفاع في درجات الحرارة على غير المعتاد بمعدلات حرارة حول الـ 35 – 37 درجة مئوية وذلك حتى نهاية الإسبوع القادم ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر الموجة مدة لا تقل عن 10 أيام ثم يحدث انخفاض مرة أخرى، موضحا: أنه من المتوقع أن نشهد مناوشات ومحاولات يائسة للتمسك بالشتاء لكن الضغط الصيفى المبكر سيؤدى إلى ضعف هذه المحاولات وكذلك ندرتها خلال الفترات المتبقية من الأجواء الشتوية حيث تكون التراجعات طفيفة وضعيفة حال حدوثها ولا تستمر لأيام طويلة .

وأكد، أنه يمكن ارتداء ملابس شتوية وسط يومياً في فترات النهار من 10 صباحًا حتى 6 مساءًا مع ارتداء جاكت خريفى حال التواجد خارج المنزل لساعات الليل خاصة المتأخرة وساعات الفجر والصباح الباكر.

