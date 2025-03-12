شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم .. تحذيرات من ارتفاع جديد فى درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-3-2025 ، وذلك وسط توقعات هيئة الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-3-2025 ، كما يلى :

استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة.

طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس حار على جنوب البلاد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 29 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

اجواء صيفية



جو حار



حقول زراعية



شبورة صباحًا



شبورة صباحًا



شبورة صباحًا وارتفاع جديد فى الحرارة



شبورة صباحًا وارتفاع جديد فى الحرارة



طقس مائل للحرارة نهارا