شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالسياحة تعيد تشكيل المجلس وإحالة مخالفات للجنة القيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محسن آش الله، إعادة تشكيل المجلس، وذلك بعد كشف بعض المخالفات القانونية والتجاوزات من بعض الأعضاء، وذلك بإجماع ثلثي الأعضاء خلال اجتماع المجلس الأخير.

وقد قرر المجلس، تكليف محمد مصطفى محمود بشغل منصب الأمين العام، ومحمود محمد خليل لمنصب الأمين المساعد، وبخيت خليفة أميناً للصندوق المساعد، وعبد الخالق محفوظ وكيلاً للنقابة عن العاملين بمحافظة الأسكندرية، واستمرار كل من: محمد سمك ومجدي خليل وعبد النبي يوسف، وصبري رزق نواب لرئيس النقابة العامة.

كما قرر المجلس إحالة ملف المخالفات القانونية والتجاوزات بموجب القانون 213 لسنة 2017 إلى لجنة القيم وميثاق العمل النقابي الأخلاقي بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.