شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب إعلام القاهرة يبتكرون تطبيق "أمين".. فكرة جديدة للخدمات المنزلية والمهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مشروعات التخرج التي تجمع بين الإبداع والحلول العملية، ابتكر طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام، قسم الإعلان بجامعة القاهرة، فكرة تطبيق رقمي يحمل اسم "أمين"، والذي يهدف إلى توفير منصة متكاملة تربط المستخدمين بفنيين مهرة في مختلف المجالات المنزلية، مثل الصيانة، التنظيف، الطهي، وتركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار.

جاءت فكرة "أمين" استجابة لحاجة السوق المصري إلى منصة موثوقة للخدمات المنزلية، حيث يعتمد التطبيق – في حال تنفيذه – على آليات دقيقة لضمان الأمان والجودة، مثل التحقق من هوية الفنيين، تقديم تدريبات معتمدة، وتوفير نظام تقييم شفاف للعملاء.

ويتميز التطبيق بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل السباكة، الكهرباء، النجارة، وأعمال الدهانات، إلى جانب خدمات الطهي والتنظيف، ما يجعله حلاً شاملاً يلبي احتياجات المستخدمين في مكان واحد.

وتوضح الطالبة هبة، إحدى القائمات على المشروع، قائلة: "فكرة أمين جاءت من رغبتنا في تقديم حل عملي لمشكلة البحث عن فنيين موثوقين، مع ضمان الأمان والاحترافية في تقديم الخدمات."

وقد أجرى فريق العمل دراسة تحليلية شاملة للسوق والمنافسين، ركزوا خلالها على تمييز "أمين" بميزة الجمع بين خدمات متعددة داخل تطبيق واحد، بخلاف التطبيقات الأخرى التي تقتصر على الصيانة فقط.

رغم أن "أمين" لا يزال في مرحلة الفكرة، إلا أنه يمثل نموذجًا واعدًا لمشروعات التخرج التي تسعى لتقديم حلول عملية للمجتمع من خلال التكنولوجيا. ويطمح فريق العمل إلى أن يرى التطبيق النور قريبًا، ليصبح منصة رائدة في سوق الخدمات المنزلية بمصر، مع خطط للتوسع والتطوير بما يلبي احتياجات المستخدمين بكفاءة وأمان.