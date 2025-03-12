شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة حلوان يشاركون فى احتفالية يوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك طلاب جامعة حلوان في احتفالية يوم الشهيد، التي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور نخبة من القيادات الوطنية والشخصيات العامة، في إطار تعزيز روح الانتماء الوطني وغرس قيم التضحية والفداء في نفوس الشباب.

وجاءت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبإشراف العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أن يوم الشهيد يعد مناسبة وطنية عظيمة لتكريم الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، مشيرًا إلى أهمية استلهام القيم السامية التي جسدها شهداء مصر الأبرار في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها. وأضاف أن مشاركة طلاب الجامعة في هذه المناسبة تعكس وعيهم الوطني واعتزازهم بتاريخ مصر الحافل بالبطولات.

وقد شهدت الاحتفالية عروضًا وطنية وكلمات ملهمة أكدت على دور القوات المسلحة في حماية الوطن والتضحيات التي قدمها شهداؤها الأبرار.

وأعرب طلاب جامعة حلوان عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في هذا الحدث الوطني، مؤكدين التزامهم بمواصلة مسيرة البناء والعطاء لمستقبل مصر.