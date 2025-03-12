شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البحوث الزراعية يتفقد محطة بحوث سخا بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وفد برئاسة الدكتور ماهر المغربي وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور فتح الله حسن رئيس قطاع الانتاج محطة بحوث سخا بكفر الشيخ لمتابعة عمليات التطوير بالمحطة فى إطار خطة مركز البحوث الزراعية بإعادة هيكلة قطاع الإنتاج والنهوض به للوصول إلى تعظيم المردود المستهدف منه .

يأتي هذا في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز الاهتمام بتطوير المحطات البحثية لمواكبة التطور في البحث العلمي الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي المصري حيث تم زيارة عدد من مزارع قطاع الإنتاج بسخا بمحافظة كفر الشيخ وكذلك بعض مزارع معهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

وتفقد الوفد محطة بحوث الإنتاج الحيواني بالقرضا وكذلك المحلب الآلي وإمكانية تطويره وتحديثه وكذلك موقع النطاف القديم بمحطة الإنتاج الحيواني بمحلة موسي بحضور الدكتور أحمد أبو اليزيد مدير محطة بحوث سخا و الدكتور أحمد ابراهيم يوسف مدير محطه بحوث الإنتاج الحيواني بالقرضا والدكتور محمد السيد مسئول التغذية والدكتور رضا عبد البارى والدكتور حسن جلال والباحثين والفنيين بالمحطة.

كما قام الوفد بالمرور على بعض برامج البحثية للمحاصيل الحبوب مثل القمح فى بحضور الدكتور محمد عبد الكريم وكيل المحطة ومسؤول اكثارات القمح والدكتور السيد عبد الحميد رئيس الفريق البحثى حيث تم متابعة حقول المشاهدات وخاصة الأصناف التى تم اعتمادها حديثا بقرارات وزارية ومتابعة حقول الإكثار الخاصة بها تمهيدا لطرحها قريبا فى المنافذ الرسمية للمزارعين والتى سيكون لها مردود كبير على زيادة إنتاجية القمح.

