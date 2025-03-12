شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تقرر نقل الشهر العقارى بالبحر الأحمر وإنشاء نيابة ساقلته والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بنقل مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالبحر الأحمر بمنطقة الشيخ شحات بمدينة الغردقة، ومأمورية الشهر العقارى بمدينة الغردقة بمنطقة حفر الباطن بمدينة الغردقة، ومكتب توثيق مدينة الغردقة بمنطقة الشيخ شحات بمدينة الغردقة، ليكون مقرهم بمجمع خدمات الشهر العقارى والتوثيق، شارع السلام، منطقة زرزارة بمدينة الغردقة، بذات الاختصاص النوعي والمكاني لكل منهم.

كما نشرت الجريدة قرار بإنشاء نيابة ساقلتة، وتتبع المكتب الفنى بسوهاج وتختص بالعاملين في كافة القطاعات بمركز ومدينة ساقلتة والقرى التابعة له، ويكون مقرها الدور الثالث علوى بمبنى محكمة ساقلتة الجزئية بمدينة ساقلتة، وتعديل اختصاص نيابة سوهاج القسم الخامس لتختص بالعاملين بكافة القطاعات بمركز ومدينة أخميم، وحى الكوثر والقرى التابعة لهما.

وإنشاء نيابة قوص وتتبع المكتب الفنى بقنا وتختص بالعاملين في كافة القطاعات بمركز ومدينة قوص والقرى التابعة له، ويكون مقرها مبنى الحملة الميكانيكية - شارع جسر الفراش - بجوار الإدارة التعليمية أمام محكمة قوص الجزئية بمدينة قوص، وإنشاء نيابة قنا القسم الرابع وتتبع المكتب الفنى بقنا، وتختص بالعاملين في كافة القطاعات بمحافظة قنا الذين لا تختص بهم نيابة أخرى بالمحافظة، ويكون مقرها مجمع النيابات الإدارية - منطقة المساكن - بجوار محكمة الأسرة بمدينة قنا.

كما نشرت الجريدة قرار تعديل اختصاص نيابة نقادة لتختص بالعاملين بكافة القطاعات بمركز ومدينة نقادة والقرى التابعة له، وتعديل اختصاص نيابة قنا القسم الأول لتختص بالعاملين في قطاعات التعليم والتعليم العالي والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وهيئة الأبنية التعليمية بمحافظة قنا، الذين لا تختص بهم نيابة أخرى في المحافظة.

وقرار تعديل اختصاص نيابة قنا القسم الثاني لتختص بالعاملين في قطاعات الإدارة المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء والزراعة والطب البيطرى والموارد المائية والرى الكائنة بمحافظة قنا، الذين لا تختص بهم نيابة أخرى في المحافظة.

وتعديل اختصاص نيابة قنا القسم الثالث لتختص بالعاملين في قطاع الصحة والتأمين الاجتماعي والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة والمالية والضرائب بمحافظة قنا الذين لا تختص بهم نيابة أخرى بالمحافظة.

وقرار باستبدال بنص المادة (1) من قرار وزیر العدل رقم 777 لسنة 1974 المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 2586 لسنة 1977 النص التالي :

"تختص الإدارة العامة للترجمة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والإدارات التابعة لها يترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها، واللغات الأجنبية، وما يقدم إليها مما يلي :

1. المحررات والأوراق اللازمة لأعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، سواء أكانت رسمية أم عرفية ما لم تكن تخالف النظام العام للدولة.

2. المحررات والأوراق التي تم شهرها أو توثيقها أو إيداعها بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

3. المحررات والأوراق التي تم شهرها أو توثيقها أو إبداعها أو قيدها أمام جهات رسمية مختصة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

4. المحررات والأوراق الرسمية أو العرفية الأخرى التي يوافق الأمين العام للمصلحة على ترجمتها.



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