شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الانتهاء من تطهيرات الترع قبل نهاية شهر إبريل والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف إستعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الإحتياجات المائية المقبل "الموسم الصيفي" و إستعراض تقارير مرور مهندسي قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى على أعمال تطهيرات الترع المنتهية والجارية بمختلف المحافظات ، البرنامج الزمنى لخطة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لتنفيذ أعمال تطهيرات الترع .

شدد سويلم على سرعة إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية شهر ابريل بحد أقصى ، مع التركيز على النقاط الساخنة بالإدارات العامة للرى لضمان قدرة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة .

وأكد سويلم على مواصلة المرور الدورى من مهندسى الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية على الترع لضمان نهو كافة التطهيرات طبقا لخطة التطهيرات الموضوعة ، والتأكد من جاهزية شبكة الترع لاستقبال موسم أقصى الإحتياجات المائية المقبل .

كما وجه بقيام أجهزة الرى بالمحافظات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية لضمان قدرة هذه المساقى على امرار التصرفات المائية من الترع وصولا للأراضى الزراعية .