شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الانتهاء من تطهيرات الترع قبل نهاية شهر إبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالأربعاء، 12 مارس 2025 09:32 ص
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف إستعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الإحتياجات المائية المقبل "الموسم الصيفي" و إستعراض تقارير مرور مهندسي قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى على أعمال تطهيرات الترع المنتهية والجارية بمختلف المحافظات ، البرنامج الزمنى لخطة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لتنفيذ أعمال تطهيرات الترع .
شدد سويلم على سرعة إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية شهر ابريل بحد أقصى ، مع التركيز على النقاط الساخنة بالإدارات العامة للرى لضمان قدرة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة .
وأكد سويلم على مواصلة المرور الدورى من مهندسى الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية على الترع لضمان نهو كافة التطهيرات طبقا لخطة التطهيرات الموضوعة ، والتأكد من جاهزية شبكة الترع لاستقبال موسم أقصى الإحتياجات المائية المقبل .
كما وجه بقيام أجهزة الرى بالمحافظات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية لضمان قدرة هذه المساقى على امرار التصرفات المائية من الترع وصولا للأراضى الزراعية .
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