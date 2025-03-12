شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة يتفقد وحدات طب الأسرة بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية شملت عددٍ من وحدات طب الأسرة بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، لنوابه بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من مدى تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل جولته بزيارة مركز طب الأسرة بصقر قريش التابع لمنطقة البساتين الطبية حيث تفقد عيادات (الباطنة - طب الأسرة - رعاية الأم والطفل - الأسنان - العلاج الطبيعي -الإستقبال والطوارئ) وأيضا الصيدلية و متابعة خدمات المبادرات الصحية وغرفة ملفات طب الأسرة، ووجه بتنشيط التردد على العيادات من خلال الاعلان عن جميع الخدمات المتوفرة بالمركز،

وأوصى نائب الوزير باستكمال ملفات طب الأسرة، كما استمع إلى عدد من المواطنين ووجه بتيسير الخدمات المقدمة لهم وضرورة التواصل معهم، واطمئن علي أعمال التطعيمات، ووجه بسرعة تطعيم الأطفال المتخلفين عن التطعيم، وأكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسبة التغطية للجرعة المنشطة.

وتابع المتحدث الرسمي، أن الجولة تتضمنت زيارة مركز رعاية الطفل بالعباسية التابع لمنطقة الوايلي الطبية حيث تفقد نائب الوزير عيادات ( الباطنة - طب الأسرة والأطفال- الأسنان - الاستقبال والطوارئ - المعمل - الصيدلية - العلاج الطبيعي) و تلاحظ تأخر بداية العمل بالعيادات، واستمع لشكاوى المواطنين المترددين على المركز ووجه بالتيسير وسرعة تقديم الخدمة الطبية لهم، كما تفقد أعمال المبادرات الصحية و شدد على أهمية تواجد جميع أعضاء الفريق الطبي بأماكن تقديم الخدمة و تحويل المتغيبين للتحقيق.

وأشار إلي أن نائب الوزير لاحظ عدم وجود بعض المستلزمات بعيادة الاستقبال والطوارئ ووجه بتوفيرها، وأوصى بتنشيط التردد على عيادة العلاج الطبيعي، وتبين خلال الزيارة وجود قصور بمتابعة الأطفال وأوصى بالاستفادة من جميع الأجهزة المتوفرة واعادة تدريب فني المعمل، وشدد على الالتزام بمعايير صرف الألبان ووجه بزيادة التثقيف الصحي للتشجيع على الرضاعة الطبيعية، وضرورة استكمال الملفات الطبية للمرضي.

ووجه في ختام زيارته للمركز بمجازاة فريق إشراف المنطقة بخصم اسبوعين وتكثيف المرور الاشرافي على المنشآت الطبية، وضرورة المتابعة الدورية و استمرار تقديم الخدمات الطبية بالشكل اللائق.



وأوضح المتحدث الرسمي، أن «قنديل» عقد اجتماعًا بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بالوزارة، الدكتور حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومجموعة من قيادات الوزارة والمديرية والإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية، حيث اطلع على تقرير مفصل عن الأداء الفني للمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بناء علي المرور المركزي من قطاعي الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية على محافظة القاهرة بواسطة 118 مشرف مركزي ، حيث تبين وجود قصور في اجراءات مكافحة العدوى ببعض المستشفيات وعلى الفور وجه باستبعاد رئيس قسم رعاية الأطفال و رئيسة التمريض بالقسم بمستشفى روض الفرج العام.



وتابع المتحدث الرسمي، أن نائب الوزير وجه بمجازاة المسؤولين عن التقصير بمستشفى البنك الأهلي و مستشفى حلوان العام و التبين المركزي و جراحات اليوم الواحد بالبساتين نظرا لضعف الالتزام باجراءات مكافحة العدوى وتم منح هذه المستشفيات مهلة شهر لتلافي السلبيات لإعادة التقييم، وأيضا بمجازاة مسئولي المبادرات الصحية بمناطق الخليفة و الأميرية، ومجازاة كل من مدير الأمراض المتوطنة، ومدير الملاريا بالمديرية وكذلك مجازاة مسئول الترصد بمنطقة التبين الطبية، ومسئول التطعيمات بمنطقة المعصرة الطبية.



وأكد المتحدث الرسمي، أنه فيما يخص منشآت الرعاية الأولية وجه بصرف مكافأة شهر لكل من مديري المناطق الطبية ومديري الرعاية الأساسية والأمومة والطفولة بمناطق المعادي والحدائق والزيتون الطبية، وفيما يخص الأعمال الوقائية تم التوجيه بصرف مكافأة شهر لفنية معمل البلهارسيا بوحدة العيادة الشاملة بمنطقة المطرية الطبية.

وشدد نائب الوزير علي تنفيذ توصيات الإجتماع وتلافي السلبيات التي تم عرضها والإشراف والمتابعة المستمرة وأكد حرص الوزارة على تيسير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإستماع إلى شكاوى المواطنين وآرائهم لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وأثنى على تحسن الأداء فيما يخص الرعاية الأولية خلال الشهور الماضية، كما أشاد بتميز أداء الأعمال الوقائية على مستوى المديرية وفي معظم المناطق الطبية.