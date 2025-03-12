شكرا لقرائتكم خبر عن يقلل الالتهابات المزمنة ويطهر الجسم من السموم.. تعرف على فوائد الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نادية سامى بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومى للبحوث، أهمية دور الصيام فى شهر رمضان في تعزيز الصحة المناعية، مشيرة إلى أنه يساهم بشكل كبير في تقليل الالتهابات المزمنة بالجسم والمرتبطة بالعديد من الأمراض، مثل اضطرابات المناعة الذاتية، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وذلك عن طريق خفض مستويات المؤشرات الإلتهابية المسئولة عن تحفيز الإلتهاب، ما قد يكون مفيدًا خاصة في حالات أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم.



وأضاف نادية سامى فى تصريحات لها، أن الفوائد الصحية للصيام لا تقتصر على تعزيز المناعة فقط، بل تساهم أيضاً في تطهير الجسم من السموم المختلفة المتراكمة بالكبد، مثل المواد الحافظة والألوان الصناعية في الطعام والمواد الكيميائية الموجودة بالأدوية مثل مسكنات الألم والمضادات الحيوية.