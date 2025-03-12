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شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط عصابات خطف متعلقات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات خطف متعلقات المواطنين، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات خطف متعلقات المواطنين.
وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات خطف متعلقات المواطنين، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات خطف متعلقات المواطنين.
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