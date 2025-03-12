شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، أمس الثلاثاء، هنا تيته الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى قدم التهنئة للمبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا على توليها منصبها، معربًا عن تطلع الجانب المصرى لتعزيز التعاون معها بما يسهم فى نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل مستديم للأزمة فى ليبيا بملكية وقيادة ليبية، ووفق المحددات والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أشار إلى مواصلة مصر لجهودها فى مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبى/الليبى، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدًا ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا فى مدى زمنى محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.