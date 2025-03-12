شكرا لقرائتكم خبر عن هل تدخين السجائر حرام أم حلال؟ الكنيسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

ورد سؤال من أحد الأقباط على موقع الأنبا تكلا هيمانوت، ينص على "هل تدخين السجائر حرام أم حلال؟".

في هذا الصدد، أجاب الموقع قائلا: "لا يوجد شيء "حرام" و"حلال"، بل يوجد ما يوافِق، وما لا يوافق.. كما قال بولس الرسول: "كُلُّ الأَشْيَاءِ تَحِلُّ لِي»، لكِنْ لَيْسَ كُلُّ الأَشْيَاءِ تُوافِقُ.. «كُلُّ الأَشْيَاءِ تَحِلُّ لِي»، وَلكِنْ لَيْسَ كُلُّ الأَشْيَاءِ تَبْنِي.. «كُلُّ الأَشْيَاءِ تَحِلُّ لِي»، لكِنْ لاَ يَتَسَلَّطُ عَلَيَّ شَيْءٌ" (رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 6: 12، 23).

وأكدت أن التدخين يقتل الجسد ببطء، وهو ليس ملك للإنسان بل لله الذي أعطى كل بشر جسده.

1- فالتدخين صار المتهم الأول في مرض السرطان، مرض العصر. فقد ثبت طبيًا أن التدخين يتسبب في الإصابة بسرطان الحنجرة، وما يتبع ذك من تلف للأحبال الصوتية وتغير البصمة الصوتية للإنسان. كذلك يتسبب التدخين في الإصابة بسرطان الأنف والجيوب الأنفية، وسرطان البلعوم، وسرطان الرئة، وسرطان المعدة.



2- وللتدخين دور أساسي مع العادات الغذائية السيئة في إصابة الإنسان بتصلب الشرايين التاجية:

فقد ثبت طبيًا أن الذين يدخنون عشرين سيجاره فأكثر يوميًا معرضون للإصابة بجلطة القلب ثلاثة أضعاف غير المدخنين. كذلك تزيد نسبة الوفيات بسبب جلطة القلب في المدخنين بنسبة 70% عنها في غير المدخنين.

فالسيجارة تحتوي على 20 ملليجرام نيكوتين يمتص جسم المدخن منها 2 مللي جرام. والنيكوتين يساعد على إفراز الأدرينالين والنورادرينالين اللذان يزيدان من سرعة دقات القلب، وكذلك يزيدان من تقلص الشرايين بصفة عامة، وشرايين الأطراف بصفة خاصة، كما يسببان زيادة ضغط الدم وزيادة الجهد الذي يبذله القلب.

3- وللتدخين أثر سيء على المخ البشري الذي في استطاعته تجميع وتخليق وحفظ المعلومات الفعالة بل وخلق أفكار جديدة. ويلزم لذلك أن يكون للمخ البشري إمداد كافي من الدم الذي يمتص منه الأوكسجين اللازم لعمل المخ بصورة طبيعية. وقد ثبت أن أول أكسيد الكربون المنبعث من تدخين 20 سيجارة (علبة) خلال 7 ساعات يؤدي إلى تسمم الدم بكمية تتراوح بين 5-10% منه، مما يؤدي إلى تقليل حصول الأنسجة وخلايا الجسم من الأكسوجين، ويؤدي بالتالي إلى زيادة سرعة النبض والشعور بالإجهاد وعدم القدرة على بذل المجهود والصداع والدوار.