شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف مواعيد تشغيل الوحدات الصحية فى رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان، مواعيد عمل الوحدات الصحية خلال شهر رمضان المبارك يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا ما عدا الجمعة.



وأوضحت وزارة الصحة، أن عناوين مكاتب الصحة ووحدات الصحية على مستوى الجمهورية تشمل : https://tinyurl.com/ycxsem88

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن استحداث دورًا جديدًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، لتحسين برامج الرعاية الصحية لتعزيز صحة الأم والطفل، بما يضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية.



وأوضحت أن استحداث دور "مساعدى مديرى منشآت الرعاية الأساسية لصحة الأم والطفل"، سيساهم فى تطوير الأداء الإدارى والفنى داخل منشأت الرعاية الأولية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة فى الخدمة الصحية.



وقالت إن هذا الدور يعكس استراتيجية الوزارة لتطوير النظام الصحى وتعزيز الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال، موضحًا أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية.