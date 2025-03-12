شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أهمية الكشف المبكر عن سرطان القولون.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب الاهتمام بالكشف المبكر عن سرطان القولون إذا كان الشخص لدية هذه العوامل التالية:-



- تاريخ مرضى للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

- الإصابة بأورام حميدة بالقولون.

- تاريخ عائلى للإصابة بسرطان القولون.

- تاريخ عائلى لداء الأمعاء الالتهابى.

ونصحت بأهمية الكشف والمتابعة والعلاج للحماية من المرض وقال إن المبادرة تقدم خدماتها مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.