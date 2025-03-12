شكرا لقرائتكم خبر عن طريق "مصر - ليبيا - تشاد".. شريان جديد للتجارة والتنمية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

يمثل مشروع طريق الربط البرى بين مصر وليبيا وتشاد شريانًا حيويًّا للتجارة والتنمية، حيث يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث، وتحويل تشاد إلى مركز تجارى محورى يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي.

القطاع الأول:

داخل الأراضى المصرية بطول 400 كم، من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة على حدود ليبيا، وتنفذه شركات مصرية.

القطاع الثاني:



داخل الأراضى الليبية بطول 390 كم، من الكفرة جنوب شرق ليبيا حتى حدود نشاد، وجار إجراء دراسات وتصميم هذا الجزء بمشاركة "المقاولون العرب"

القطاع الثالث:

داخل الأراضى التشادية بطول 930 كم، يمر عبر مدينة أم الجرس وصولا إلى مدينة إيشا، وجار إعداد الدراسات الفنية والهندسية لهذا القطاع.



وتنفذ مصر طريق دولى بطول 1.7 ألف كم بالتعاون مع دولتى ليبيا وتشاد، ليكون طريق ربط بين الدول الثلاث لتعظيم حركة التبادل التجارى بين الدول الثلاث، حيث يمر الطريق فى مصر بطول 400 كم وفى ليبيا بطول 390 كم وفى دولة تشاد بطول 930 كم، ويجرى الآن تنفيذ هذه المراحل.



طريق مصر ليبيا التشاد



