شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة واضطراب النوم.. "القومى للبحوث" يكشف 8 أعراض لتسنين الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الأسنان اللبنية في الظهور في تجويف الفم في عمر من أربعة إلى ثمانية أشهر ابتداء بالقواطع السفلية ثم القواطع العليا ثم الضرس الأول ثم الأنياب، وتننتهي بظهور الضروس الخلفية الثانية عند عمر ثلاثون حتى ستة وثلاثون شهر.

وكشفت نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث أعراض التسنين لدى الأطفال:

1- الألم البسيط المتقطع

2- ارتفاع بسيط في درجة الحرارة

3- مص الأصابع

4- حك اللثة

5- اضطراب في النوم

6- فقدان الشهية

7- إسهال

8- وزيادة إفراز اللعاب.

وأوضحت النشرة الطبية، أنه للتعامل مع أعراض التسنين ينصح بمص أو الضغط على أشياء باردة وليست مجمدة مثل بعض الخضراوات كالخيار والجزر أو حتى استخدام ملعقة باردة، لأن هذا الضغط على اللثة يساعد على تقليل الالتهاب والألم، هناك بعض الاحتياطات يجب مراعتها مثل عدم استخدام الأطعمة شديدة الصلابة لتجنب جرح اللثة أو استخدامها مع الأطفال غير القادرين على بلع الأطعمة الصلبة وفي جميع الأحوال يجب متابعة الأهالي للأطفال أثناء استخدام هذه الأطعمة تجنبا لحدوث اختناق من بقايا الطعام الصغيرة.