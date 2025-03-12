شكرا لقرائتكم خبر عن موعد احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، إذ يمتد الصوم لمدة 55 يومًا استعدادًا لعيد القيامة المجيد، كما يعد رحلة روحية عميقة يتجدد فيها الإيمان تبدأ بأحد الكنوز وتنتهي بأحد القيامة.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القيامة يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، ويشمل الصوم الكبير على ثلاثة أصوام، هما:

- الأربعين المقدسة في الوسط.

- يسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيد للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام.

- يعقب ذلك أسبوع الآلام. وكان في بداية العصر الرسولي صومًا قائمًا بذاته غير مرتبط بالصوم الكبير.

جدير بالذكر، أن الصوم الكبير، يعتبر صومًا درجة أولى، إذ لا يجوز فيه تناول الأسماك، وكذلك أيضًا صوم الأربعاء والجمعة، صوم يونان، برمون الميلاد والغطاس، يختلف عن ذلك أصوام الدرجة الثانية وهم صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم السيدة العذراء، وسمحت الكنيسة بأكل السمك في هذه الأصوام فقط، وقسمت الكنيسة الأصوام هكذا من حيث درجة النسك، وذلك للتخفيف بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني.