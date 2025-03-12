شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير على الأسفلت.. المطرب الشعبى يغادر القسم متجهًا لمنزله والان مع تفاصيل الخبر

خرج منذ قليل، المطرب الشعبي سعد الصغير مغادرًا قسم شرطة النزهة بعد الانتهاء من إجراءات الإفراج عنه من بعد قضائه مدة 6 أشهر داخل محبسه في قضية مخدرات.

تفاصيل محاكمة سعد الصغير، فى سطور:- ألقى القبض على سعد الصغير، بمطار القاهرة في 10 سبتمبر الماضي أثناء عودته من إحدى الحفلات بالخارج.

- في 17 سبتمبر الماضي بعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة سعد الصغير للمحاكمة الجنائية.

- أنكر سعد الصغير أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب.

- قال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.

- في 25 نوفمبر الماضي عاقبت محكمة الجنايات سعد الصغير بالسجن 3 سنوات.

- استأنف سعد الصغير على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما.

- قضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.



