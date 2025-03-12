شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير على الأسفلت.. المطرب الشعبى يغادر القسم متجهًا لمنزله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الله محمود - مصطفى القصبيالأربعاء، 12 مارس 2025 02:21 ص
خرج منذ قليل، المطرب الشعبي سعد الصغير مغادرًا قسم شرطة النزهة بعد الانتهاء من إجراءات الإفراج عنه من بعد قضائه مدة 6 أشهر داخل محبسه في قضية مخدرات.تفاصيل محاكمة سعد الصغير، فى سطور:
- ألقى القبض على سعد الصغير، بمطار القاهرة في 10 سبتمبر الماضي أثناء عودته من إحدى الحفلات بالخارج.
- في 17 سبتمبر الماضي بعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة سعد الصغير للمحاكمة الجنائية.
- أنكر سعد الصغير أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب.
- قال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.
- في 25 نوفمبر الماضي عاقبت محكمة الجنايات سعد الصغير بالسجن 3 سنوات.
- استأنف سعد الصغير على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما.
- قضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.
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