شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. أهم الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

يترقب هواة الفلك والمغرمون بالظواهر الفلكية، خلال شهر مارس 2025 والذى يتزامن مع شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريا، مع عدد من الظواهر الفلكية المميزة والتى تستدعى المتابعة والترقب وسيكون من أجمل المشاهد رصدها عاليا فى ليالى رمضان .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة بالتواريخ حتى نهاية الشهر:# 12 مارس/ القمر والنجم ريجولوس (قلب الأسد)

بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل فى ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم فى برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة فى سماء الليل عموما.

وتبلغ كتلته 3.5 مرة مثل كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالى 79 سنة ضوئية، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة فى السماء طوال الليل إلى أن يبدأ المشهد فى الغروب بغضون الساعة الـ5:30 صباح اليوم التالى.

# 12 مارس/ زحل فى التقابل مع الشمس

ظاهرة تقابل الكواكب مع الشمس بالنسبة للأرض هى ببساطة إضاءة وجه الكوكب بالكامل وهى تشبه تماما إضاءة قرص القمر فى مرحلة البدر، وعليه سيكون وجه كوكب زحل (لؤلؤة كواكب المجموعة الشمسية) مضاءا بالكامل بواسطة الشمس فى ذلك اليوم وسيكون بالطبع أكثر إشراقا من أى وقت آخر فى السنة، علما بأن زحل يظهر كنجم أصفر فى السماء للعين المجردة السليمة، ولكن الأمر يحتاج إلى تلسكوب صغير لرؤية حلقاته.

# 12 مارس/ الزهرة وعطارد

يظهر الكوكبان الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وعطارد (مرسال الألهة) فى النصف الأول من شهر مارس، حيث يمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة فوق الأفق الغربى بعد غروب الشمس مباشرة، إلا أنهما يقترنان ويكونا أقرب لبعضهما البعض فى ذلك اليوم إلى أن يغربا معا فى الـ 7:10 مساءا تقريبا.

# 14 مارس/ اكتمال القمر (بدر شهر رمضان)

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة فى ذلك اليوم حيث يكون القمر فى حالة تقابل مع الشمس، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح اليوم التالى، وتكون نسبة لمعانه 100%، وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقى لقرص القمر، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا فى الفترة من 12 إلى 16 مارس.

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أشهرها قمر الدود حيث يكثر ظهور ديدان الأرض فى هذا الوقت من العام، هذا مع العلم بأن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

# 14 مارس/ خسوف القمر الكلي

يحدث خسوف القمر الكلى عندما يمر قرص القمر خلال ظل الأرض، حيث يصبح لون القمر نحاسى داكن ويميل لونه إلى الاحمرار، علما بأن خسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا.

سيكون الخسوف الكلى مرئيا فى أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، كما سيظهر الخسوف شبه الظلى فى أجزاء كبيرة من قارة افريقيا حيث يمر القمر خلال شبه ظل الأرض، حيث يغمق جزء منه قليلا بطريقة تكاد تكون ملحوظة دون احمرار لونه.

# 16 مارس/ القمر والنجم سبيكا (ألفا العذراء)

يشرق القمر فى الـ 8:15 مساءا فى ذلك اليوم مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء)، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة فى السماء إلى أن يختفى المشهد فى شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

ومن الجدير بالذكر أن نجم سبيكا (السنبلة) هو نجم متغير يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وكتلته 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس، ويبعد عن الأرض بنحو 260 سنة ضوئية.

# 17 مارس/ القمر فى الأوج

يكون القمر فى هذا اليوم فى منطقة الأوج فى مداره حول الأرض وهى المنطقة البعيدة نسبيا عن الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالى 405,800 كم، علما بأن منطقة الأوج تتغير من شهر لأخر، وعلى كل حال فأن ظاهرة المد والجزر تقل شدتها قليلا أثناء وجود القمر فى الأوج.

# 20 مارس/ نبتون فى التقابل مع الشمس

ظاهرة تقابل الكواكب مع الشمس بالنسبة للأرض هى ببساطة إضاءة وجه الكوكب بالكامل وهى تشبه تماما إضاءة قرص القمر فى مرحلة البدر، وعليه سيكون وجه الكوكب الأزرق العملاق (نبتون) مضاءا بالكامل بواسطة الشمس فى ذلك اليوم وسيكون بالطبع أكثر إشراقا من أى وقت آخر فى السنة، ولكن لبعد نبتون الكبير عن الأرض فهو لا يرى بالعين المجردة بل يظهر كنقطة زرقاء صغيرة فى جميع التلسكوبات.

# 20 مارس/ الاعتدال الربيعي

تشرق الشمس فى هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب فى نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فيتساوى كمية الإشعاع الشمسى الساقط على نصفى الكرة الأرضية (الشمالى والجنوبي) والذى ينتج عنه تساوى عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا.

وتكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان خط الاستواء أو قريبا منه حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك، علما بأن ذلك اليوم يمثل الاعتدال الخريفى فى نصف الكرة الجنوبى للأرض.

# 21 مارس/ القمر وأنتاريس (قلب العقرب)

يشرق القمر فى الدقائق الأولى من يوم 21 مارس اى فى الدقائق الأولى بعد منتصف ليل يوم 20 مارس ويكون مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب).

وقلب العقرب هو ألمع نجم فى برج العقرب، وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة طوال الليل إلى أن يختفى المشهد فى شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

# 22 مارس/ التربيع الثانى

يشرق القمر فى ذلك اليوم بعد منتصف الليل فى طور التربيع الثانى حيث يضيئ نصف قرصه فقط، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضئ من القمر فى حالة التربيع الثانى يشير دائما إلى اتجاه الشرق وهو إتجاه الشمس (حتى لو كانت الشمس تحت الأفق).

ومن ثم يصبح القمر فى وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس، ثم يستمر فى التحرك نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب الفعلى عند الظهيرة، أى عندما تكون الشمس فى منتصف النهار تقريبا.

# 29 مارس/ القمر الجديد (محاق شهر شوال)

عندما يقترن أى جرم سماوى مع الشمس لا يمكن رؤيته أبدا بسبب قوة إضاءة الشمس، ولذلك لا يمكننا رؤية القمر أثناء اقترانه بالشمس ! وعلى هذا الأساس لن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل فى ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد (هلال شهر شوال) حيث يقترن القمر مع الشمس فى ذلك اليوم فيشرق معها ويغرب معها فلا يترائى لنا أبدا.

وإلى أن يخرج القمر من حالة الاقتران مع الشمس حينئذ يولد القمر الجديد، علما بأن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد فى السماء أثناء الشفق المسائى بعد غروب الشمس مباشرة.

كما تعتمد رؤيته أيضا على صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار، وتعتبر أيام المحاق هى أفضل الليالى الليلاء خلال شهور السنة بالنسبة للفلكيين لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة، حيث لا يعيق ضوء القمر فى هذا الوقت الأرصاد الفلكية المطلوبة.

# 29 مارس/ كسوف جزئى للشمس

يحدث كسوف الشمس الجزئى عندما يغطى جزء من قرص القمر جزء من قرص الشمس، فيظلم هذا الجزء من قرص الشمس فقط ولا يظلم كله، علما بان كسوف الشمس لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، ولا يرى هذا الكسوف فى مصر ولكنه يرى جيدا فى اجزاء من كندا، وجرينلاند، وشمال أوروبا وآسيا.

# 29 مارس/ المريخ وبولوكس (ألفا التوأم)

بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل فى ذلك اليوم يترائى كوكب المريخ (الكوكب الأحمر، إله الحرب عند الرومان) مقترنا مع النجم بولوكس Pollux، ألمع نجم فى برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم) حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران فى السماء إلى أن يبدأ المشهد فى الغروب بحلول الـ 2:00 صباحا تقريبا من فجر اليوم التالى، علما بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالى اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

# 30 مارس/ القمر فى الحضيض

يكون القمر فى هذا اليوم فى منطقة الحضيض للمرة الثانية خلال هذا الشهر، وهى المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالى 358,000 كم، علما بأن منطقة الحضيض تتغير من شهر لأخر ولا يُعتبر القمر سوبر أو عملاقا إلا إذا كانت مسافته من الأرض أثناء الحضيض أقل من 360,000 كم.

وهذا الشرط ينطبق تماما على القمر فى هذه الفترة، وعلى كل حال فأن ظاهرة المد والجزر تزيد شدتها قليلا أثناء وجود القمر فى الحضيض.