شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: زيلينسكي مرحب به في البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون موضع ترحيب في البيت الأبيض، على الرغم من مشادة كلامية حادة بينهما في 28 فبراير الماضي.



وأضاف ترامب، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية، أنه سيتحدث على الأرجح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع بعدما أيدت أوكرانيا مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب.



وتابع " نأمل أن يوافق بوتين أيضا، وأعتقد حقا أن ذلك سيشكل 75% من الطريق نحو الحل".