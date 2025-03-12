شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ ينصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية "الوسط" نهارًا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الموسم الحالي مختلف نوعا ما عن المواسم السابقة من حيث شكل المناخ بصفة عامة، ورغم برودة الليل فما زال النهار دافئا إلى حار في بعض الأحيان، والفرق بين حرارة النهار والليل كبيرة، مع وجود موجات دافئة يليها عودة للبرودة مرة أخرى، ثم أيام حارة مفاجئة.

وأضاف فهيم، أنه مع بداية برمهات بدأ ارتفاع في درجات الحرارة على غير المعتاد بمعدلات حرارة حول الـ 35 – 37 درجة مئوية بداية من الخميس القادم وحتى نهاية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر الموجة إلى مدة لا تقل عن 10 أيام ثم يحدث انخفاض مرة أخرى.

وأوضح فهيم، أنه سيكون هناك مناوشات ومحاولات يائسة للتمسك بالشتاء لكن الضغط الصيفي المُبكر سيؤدى إلى ضعف هذه المحاولات، وكذلك ندرتها خلال الفترات المتبقية من الأجواء الشتوية، حيث تكون التراجعات طفيفة وضعيفة حال حدوثها ولا تستمر لأيام طويلة.

وأشار فهيم إلى أن هناك تشكل للشبورة المائية صباحا على بعض المناطق، ويسمح بارتداء الملابس الشتوية الوسط يوميًا في فترات النهار، خاصة من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً، مع ارتداء جاكت شتوى متوسط أو جاكيت خريفي حال التواجد ليلًا خارج المنزل لساعات الليل خاصة المتأخرة وساعات الفجر والصباح الباكر.