شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الثانوية العامة نظام جديد 2025.. الامتحان يبدأ 9 صباحًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظام الجديد، وبحسب الجدول يبدأ الامتحان فى التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية وساعة ونصف للمواد غير المضافة للمجموع.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة نظام جديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.