شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ القاهرة يتفقدا استعدادات حفل إفطار المطرية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية بحى المطرية عقب الإفطار، التقيا خلالها بالشباب المنظم لأكبر حفل افطار جماعى شعبى فى مصر .

وتابع محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة استعدادات أهالى المطرية لهذا الحفل والذي يقام بالحى للعام الحادى عشر.

وخلال جولتهما بحى المطرية أصرت إحدى أسر الحى على استضافتهما بمنزلهم، حيث أشادا بحالة الدفء والكرم والبهجة الموجودة بين أبناء الحى، والتى تجسد روح المحبة والترابط بمصر فى رمضان، واستمع وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة لاستعدادات الجميع لحفل الإفطار الذى سيقام السبت المقبل، ويشارك به آلاف من الشيوخ والشباب والأطفال.

ويقام إفطار المطرية منذ عام 2013، وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوي يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر، ولم يتوقف الإفطار سوى عامي 2020 و 2021 بسبب جائحة كورونا.



محافظ القاهرة وسط أهالى المطرية



محافظ القاهرة فى المطرية