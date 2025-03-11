شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلي: نستعد للبقاء في سوريا لفترة غير محدودة وسنحمي الدروز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالثلاثاء، 11 مارس 2025 10:01 م
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال جولة في جبل الشيخ إن تل أبيب تستعد للبقاء في سوريا لفترة غير محدودة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
وتابع: "سنضمن أن تكون المنطقة الآمنة بجنوب سوريا منزوعة السلاح وسنحمي الدروز في المنطقة".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز