شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلي: نستعد للبقاء في سوريا لفترة غير محدودة وسنحمي الدروز والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال جولة في جبل الشيخ إن تل أبيب تستعد للبقاء في سوريا لفترة غير محدودة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وتابع: "سنضمن أن تكون المنطقة الآمنة بجنوب سوريا منزوعة السلاح وسنحمي الدروز في المنطقة".