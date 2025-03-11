شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى الأمريكى: ترامب يرفع تعليق المساعدات لأوكرانيا فورًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مستشار الأمن القومى الأمريكى أن الرئيس دونالد ترامب قرر رفع تعليق المساعدات لأوكرانيا على الفور، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأكد أن أوكرانيا أبدت استعدادها للسلام، وأن الولايات المتحدة ستقدم هذا المقترح إلى روسيا.