شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعلن استئناف المساعدات الأمنية لأوكرانيا قريباً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الولايات المتحدة وأوكرانيا اليوم الثلاثاء، إن واشنطن "سترفع على الفور، التوقف المؤقت عن تبادل المعلومات الاستخباراتية وتستأنف المساعدات الأمنية لأوكرانيا".
وذكرت أمريكا وأوكرانيا - في بيان مشترك بشأن اجتماعهما في جدة بالسعودية؛ أذاعته شبكة "سي. إن.إن." الإخبارية الأمريكية اليوم - أن كييف أبدت استعدادها لقبول الاقتراح الأمريكي بفرض وقف إطلاق نار فوري مؤقت لمدة 30 يوماً، يمكن تمديده بموافقة متبادلة من الطرفين، والذي يخضع لقبوله وتنفيذه المتزامن من قبل الاتحاد الروسي.
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