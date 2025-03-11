شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر لمكافحة التطرف: الجماعات الإرهابية تعرف كيف تصنع خطابا قويا لتحقيق أهدافها والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة ريهام عبد الله سلامة، عضو مرصد الأزهر العالمى لمكافحة التطرف، إن الجماعات الإرهابية استغلت النساء من خلال عدة عوامل وهى عوامل اجتماعية ونفسية واقتصادية، أما الاقتصادية فهى مشتركة فيما بينها وبين الرجال من الفقر والعوذ واحتياجها لبعض الأمور المادية جعل البعض منهم فريسة سهلة للجماعات المتطرفة.

وأضافت ريهام عبد الله سلامة خلال حلولها ضيفة مع الإعلامى أحمد عبد الرازق، فى برنامج "رسائل رمضانية" المذاع على شاشة قناة إكسترا نيوز، أن الجماعات الإرهابية كانوا يستغلون السيدات عن طريق الجانب العاطفى، وعرض المعاناة لبعض الشعوب الإسلامية، وعرض صور لأطفال يعيشون ويلات الحروب.

تابعت ريهام عبد الله سلامة، من العوامل الاجتماعية العنف الأسرى وتعرض والد ووالدة بعض الفتيات للطلاق المبكر وهى عوامل رئيسية لقيام الجماعات المتطرفة وعلى رأسها داعش لاستقطاب النساء.

وأوضحت ريهام عبد الله سلامة، أن الجماعات المتطرفة والإرهابية تعرف كيف تصنع خطابا قويا وكيف تستهدف المخاطب طبقا لاستراتيجيتها ولتحقيق أهدافها فقط، لافتة إلى أن النساء فى صفوف داعش يمثلن نسبة من 15% إلى 20%، و3 آلاف ممن انضموا لداعش من أوروبا كان منهم 10% من السيدات.



