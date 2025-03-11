شكرا لقرائتكم خبر عن حفل إفطار رمضانى بالكنيسة الإنجيلية في سرايا القبة بحضور أئمة الأزهر والأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الكنيسة الإنجيلية بسرايا القبة حفل إفطار رمضانى، وذلك بحضور عدد من أئمة الأزهر والأوقاف وقساوسة الكنيسة والشخصيات العامة.

واتسم حفل الإفطار الرمضانى بأجواء وروحانيات الشهر الكريم، وسط تواجد فريق الكورال بالكنيسة الذى أنشد "مبارك شعبى مصر" و" بارك بلادنا يا رب" وعدد من الترانيم الكنسية، بالإضافة إلى الأغانى والقصائد الدينية الإسلامية مثل "طلع البدر علينا".

وشارك فى الحفل عدد من القيادات التنفيذية والإعلامية والقساوسة بالكنيسة ومشايخ الأزهر والأوقاف والمجتمع المدنى.



إفطار الكنيسة الإنجيلية



جانب من حفل إفطار الكنيسة الإنجيلية



جانب من حفل الإفطار