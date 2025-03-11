شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يؤكد دعمه للخطة العربية لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، عن الترحيب بخطة إعادة الإعمار العربية لقطاع غزة التي قدمت مؤخرا في قمة القاهرة والتي تبنتها أيضا منظمة التعاون الإسلامي.

وأيد وزراء خارجية أربع دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة خطة لإعادة بناء قطاع غزة، والتي تقدر تكلفتها بنحو 53 مليار دولار، وفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

وقال وزراء خارجية الدول الأربع: "توفر هذه الخطة مسارا واقعيا لإعادة بناء غزة وتتعهد، إذا تم تنفيذها، بتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في غزة بشكل سريع ومستدام".

وقالت الدول الأوروبية الأربع، إنها ملتزمة بالتعاون مع المبادرة العربية، مع تأكيدها على موقفها القائل بأنه لا ينبغي السماح لقوات حماس بحكم غزة أو تهديد إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر قد أعدت خطة إعادة الإعمار، ووافق عليها الزعماء العرب في اجتماع عقد في الرابع من مارس الماضى، ويتضمن الاقتراح المصري إنشاء لجنة إدارية في غزة برئاسة محترفين فلسطينيين، مكلفة بإدارة غزة بعد انتهاء الصراع بين إسرائيل وحماس.

وافقت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة عضوا في الثامن من مارس على اقتراح جامعة الدول العربية لإعادة إعمار غزة بعد الصراع، والذى يتضمن بندا ينص على عدم إجبار الفلسطينيين على الانتقال.

وبحسب البيان فإن المقترح المصري يتضمن ثلاث مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى (3 مليارات دولار) إنشاء لجنة لإدارة غزة والبدء في بناء 200 ألف منزل، ومن المتوقع ترميم 60 ألف منزل منها خلال ستة أشهر. وستواصل المرحلة الثانية (20 مليار دولار) بناء 400 ألف منزل، واستعادة خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الخدمات الأساسية، وبناء المراكز الصناعية والموانئ البحرية والمطارات، وستركز المرحلة الثالثة (30 مليار دولار) على إدارة ومراقبة أنشطة المساعدات الإنسانية.