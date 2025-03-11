شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر ستظل ملتزمة بتوفير المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كيت فوربس، رئيسة الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفير محمد منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الإنسانية الدولية.

وفى مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء كيت فوربس، والوفد المرافق لها، مُعربًا عن تقديره للشراكة المهمة التى تجمع مصر مع الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر فى تقديم المساعدات الإنسانية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن حرص مصر على استمرار التعاون مع الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، أكبر شبكة للمنظمات الإنسانية، والتى تضم أكثر من 190 جمعية وطنية فى العالم و16 مليون متطوع.

وفى غضون ذلك، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر فى خطة التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة التى اعتمدتها القمة العربية التى استضافتها القاهرة مؤخرًا.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر ستظل ملتزمة بتوفير المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة، مُعربًا عن أسفه للممارسات الإسرائيلية التى تمنع دخول المساعدات، قائلًا: أن سكان قطاع غزة فى أمس الحاجة الآن لهذه المساعدات فى ظل نقص احتياجاتهم الأساسية، لاسيما خلال شهر رمضان الكريم.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى أنه رغم التحديات التى يفرضها الجانب الإسرائيلى بإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، تمكنت مصر من إدخال أكثر من 7 آلاف شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار فى 19 يناير الماضى وحتى 2 مارس 2025؛ علمًا بأن 70% من هذه المساعدات جاءت من مصر منذ بداية الأزمة فى أكتوبر 2023.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى مشاركة شبكة الجمعيات التابعة للاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر فى تنفيذ خطة التعافى المبكر وإعادة الإعمار، أخذًا فى الاعتبار أن مرحلة التعافى المبكر ستمتد خلال الأشهر الستة الأولى من الخطة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى جهود مصر فى استقبال الأشقاء السودانيين وتوفير ظروف معيشية لائقة لهم، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر المصرى أنشأ 5 نقاط خدمة إنسانية على طول الحدود مع السودان والطرق المؤدية إلى القاهرة.

كما تحدث عن الأوضاع الإنسانية فى سوريا، مؤكدًا حرص مصر على سيادة سوريا ووحدتها وأمنها واستقرارها.

بدورها، أعربت كيت فوربس، رئيسة الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، عن تقديرها للتعاون القائم بين الاتحاد والحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية.

وقالت "فوربس" إن مصر لعبت الدور الأبرز فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرة إلى أن أنها تطرقت إلى هذا الأمر خلال لقائها بالأمس مع كل من الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر يتطلع إلى التعاون مع مصر فى الشق الإنسانى بخطة التعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، معربة عن تطلع الاتحاد الدولى إلى زيادة التعاون مع مصر من خلال توسيع أنشطته إقليميًا انطلاقًا من مصر.

كما أشادت كيت فوربس بالدور المصرى المهم لدعم السودانيين فى الأزمة التى تواجه بلادهم حاليًا.

وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن شكرها وتقديرها للدعم الكبير الذى يقدمه رئيس الوزراء لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوجيهه بإزالة أى تحديات تواجه عملية نقل هذه المساعدات إلى معبر رفح، وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، معربة عن تطلعها إلى التعاون مع الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر فى الشق الإنسانى بخطة التعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.