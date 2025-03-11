شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. ارتفاع جديد فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 27 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأربعاء 12 مارس 2025 الموافق 11 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا.. درجات الحرارة فى القاهرة

- العظمى 27 درجة.

- الصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

- العظمى 25 درجة.

- الصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة فى مطروح

- العظمى 27 درجة.

- الصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة فى سوهاج

- العظمى 29 درجة.

- الصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة فى قنا

- العظمى 32 درجة.

- الصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة فى أسوان

- العظمى 31 درجة.

- الصغرى 14 درجة.