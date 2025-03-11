شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الثانوية العامة 2025 نظام جديد.. 3 مواد غير مضافة للمجموع والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة نظام جديد الامتحانات فى 3 مواد غير مضافة لمجموع الثانوية العامة، وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة نظام جديد فإن المواد غير المضافة تشمل التربية الوطنية والتربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية وتنطلق امتحانات الثانوية العامة بهذه المواد غير المضافة للمجموع بامتحانات الثانوية العامة أيام 15 يونيو المقبل بالتربية الوطنية والتربية الدينية و17 يونيو بمادة اللغة الأجنبية الثانية.

ويؤدى الطلاب فى النظام الجديد للثانوية العامة الامتحان فى المواد الدراسية الأساسية والتى تضاف لمجموع الطالب بداية من يوم الأحد 22 يونيو المقبل بامتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.