شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: تصريحات الرئيس السيسى فى يوم الشهيد تجسد رؤية مصر للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال يوم الشهيد.

وأكد البدوي في تصريحات صحفية له أن هذه التصريحات تعكس رؤية السيد الرئيس لمصر كدولة تقدر تاريخها، قوية ومزدهرة، تقدر تضحيات أبنائها وتعمل بجد لبناء وتحقيق مستقبل أفضل.

وأوضح البدوي أن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد تقدير الدولة لتضحيات الشهداء، وأنها الأساس الذي بني عليه الوطن، كما أنها تعزز روح الانتماء لدى المصريين وتحفز الأجيال الجديدة على التضحية من أجل الوطن.



وأشار إلى أن الدولة ملتزمة برعاية أسر الشهداء وتوفير الدعم اللازم لهم، لافتا إلى هذا الدعم يخفف من معاناتهم ويؤكد أن تضحيات أبنائهم لم تذهب هباءً.

كما أكد البدوي على أهمية ربط الرئيس بين يوم الشهيد وذكرى العاشر من رمضان، مما يذكر المصريين بقيم التضحية والانتصارات، و أن مصر بتاريخها العريق قادرة علي مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن ربط الرئيس السيسي بين تضحيات الشهداء والمشروعات التنموية، ما يؤكد أن هذه المشروعات هي نتيجة لتلك التضحيات، وهذا الربط يزيد من ثقة الشعب في قدرة الدولة على تحقيق التنمية.

وأكد البدوى على دعم الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية، ورفضه لتهجير الفلسطينين، وأن هذا يوضح دور مصر المحوري في المنطقة.

وذكر البدوي أن الرئيس السيسى أكد على الدور الهام الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الوطن واستقراره، وأن القوات المسلحة هي الدرع الواقي لمصر، مضيفا أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار مصر في العمل لتحقيق أهداف الشهداء في بناء وطن قوي ومزدهر يحفز المصريين على العمل من أجل رفعة وطنهم.