شكرا لقرائتكم خبر عن لإقراره عدد من المواد المهمة المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وذلك لإقراره عدد من المواد المهمة المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وعبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بهذا القرار الذي يعد مكتسباً هاماً لـ مساندة المرأة العاملة بالقطاع الخاص ودعم تمكينها، ويؤكد على أن المرأة على أولويات اهتمامات الحكومة تنفيذا للدستور والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، الأمر الذى يشجعها على تقديم المزيد من الجهد والعطاء فى العمل فى مختلف المجالات، كما يساعدها على الاهتمام ورعاية أطفالها وأسرتها.