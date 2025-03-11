شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة أمل عمار تلتقى حنان سليمان نائب المدير التنفيذى لليونيسيف والان مع تفاصيل الخبر

التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة بحنان سليمان نائب المدير التنفيذى للـ يونيسيف، وذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حول "مراجعة واستعراض التقدم المحرز بمنهاج عمل بيجين +30"CSW69"، والتى تعقد خلال شهر مارس الجارى.

تناول اللقاء استعراض جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، من برامج وحملات توعية ساهمت فى خفض معدلات الختان بين البنات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014، علاوة على مناقشة أهمية القضاء على العنف ضد المرأة والفتيات وأهمية التعديلات القانونية لتغليظ عقوبة الختان وتطبيبه.



كما تناول اللقاء الإشارة إلى الإطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات فى مصر الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسى، برنامجى دوى ونورة وأهمية تمكينهن ورفع قدراتهن.