شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان المغرب الثلاثاء 11 رمضان بمختلف محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 11 مارس 2025 04:08 م
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان المغرب، اليوم الثلاثاء 11-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم الـ11 من أيام رمضان.
موعد أذان المغرب فى محافظات مصر
- موعد أذان المغرب بالقاهرة 6:01 م
- موعد أذان المغرب بالإسكندرية 6:05 م
- موعد أذان المغرب بطنطا 6:02 م
- موعد أذان المغرب بالمنصورة 6:00 م
- موعد أذان المغرب بالزقازيق 6:00 م
- موعد أذان المغرب بأسيوط 6:02 م
- موعد أذان المغرب بسوهاج 6:00 م
- موعد أذان المغرب ببنى سويف 6:02 م
- موعد أذان المغرب بالمنيا 6:03 م
- موعد أذان المغرب بقنا 5:57 م
- موعد أذان المغرب بأسوان 5:57 م
- موعد أذان المغرب بمطروح 6:23 م
- موعد أذان المغرب بالغردقة 5:52 م
- موعد أذان المغرب بالإسماعيلية 5:57 م
- موعد أذان المغرب بدمياط 5:59 م
- موعد أذان المغرب بشرم الشيخ 5:50 م
- موعد أذان المغرب بالفيوم 6:03 م
- موعد أذان المغرب بكفر الشيخ 5:59 م
- موعد أذان المغرب بالمنوفية 6:02 م
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