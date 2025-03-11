شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الجيزة" يوجه بتفعيل سجل القرائية لتعزيز مستوى القراءه لدى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة يرافقه محمد حنفى، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، عدد من المدارس بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، حيث تضمنت الزيارة مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسي، حيث تابع وكيل الوزارة مستوى الانضباط والإنتاجية داخل المدرسة، وأيضا الإشراف على أداء المعلمين والطلاب، حيث أظهرت المدرسة تنظيمًا في تقديم المناهج الدراسية والأنشطة التربوية.

وزار سعيد عطية مدرسة الرؤية الرسمية للغات حيث تابع سير العملية التعليمية داخل المدرسة، حيث تم التحقق من كفاءة المعلمين وفاعلية الأنشطة التعليمية. حيث شهدت المدرسة أداءً متميزًا من المعلمين، مما ساعد على تحفيز الطلاب على التفوق.

ووجه وكيل الوزارة المدارس بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية التي تسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين وتشجيعا على المنافسة والتفوق الأكاديمي، تم تقييم مستويات الطلاب خلال الأنشطة المدرسية، ومتابعة الأداء بشكل مستمر لضمان الجودة التربوية.

وحضر الزيارة فاتن مدكور، مدير عام الإدارة، ومنى البقري، وكيل الإدارة، اللتان أسهمتا في ضمان حسن سير العملية التعليمية ومتابعة تنفيذ المعايير المحددة في كافة مدارس الإدارة

كما تفقد سعيد عطية مدارس بإدارة جنوب الجيزة التعليمية للتأكيد على ضرورة تحسين التفاعل بين أولياء الأمور والإدارة المدرسية من خلال منصات التواصل الاجتماعى، كما أثنى على التفاعلِ الإيجابيِّ بين المعلمين والطلاب، حيث شهدتِ المدرسةُ فعالياتِ مسابقةِ الأوائلِ، التي حفّزت الطلاب على التفوقِ والتميزِ في كافةِ الموادِّ الدراسيةِ، مما يبعثُ برسالةٍ واضحةٍ بأنَّ المنافسةَ الأكاديميةَ هي دافعٌ لتحقيقِ التفوقِ الدراسيِّ

وحرص وكيلِ الوزارةِ على الاستماعِ إلى الطلابِ ومقترحاتِهم، حيث تفاعلَ معهم بروحِ الأبِ الذي يسعى دائمًا إلى تحسينِ الواقعِ التعليميِّ والتربويِّ داخلَ المدارسِ، كما قامَ أحرى محادثاتٍ مباشرةٍ مع الطلابِ، للتعرفِ على تحدياتِهم الدراسيةِ، ووعدهم بتوفيرِ الحلولِ المناسبةِ التي تضمنُ تحقيقَ التميزِ والاستمرارِ في التحصيلِ العلميِّ المتميزِ.

ووجه بالحرص على النظافةُ باعتبارها جزءٌ أساسيٌّ من العمليةِ التعليميةِ، ولا بد من التأكدِ من الحفاظِ على بيئةٍ مدرسيةٍ نظيفةٍ وآمنةٍ وتفعيلُ سجلِ القرائيةِ بشكلٍ دوريٍّ يسهمُ في تعزيزِ مستوياتِ القراءةِ والكتابةِ لدى الطلابِ، ويعتبرُ أحدَ الركائزِ الأساسيةِ للنجاحِ الأكاديميِّ والتقييماتُ المستمرةُ والمنتظمةُ هي الأساسُ في تحديدِ نقاطِ القوةِ والضعفِ لدى الطلابِ، ويجبُ أن تكونَ هذهِ التقييماتُ شاملةً لجميعِ الموادِّ الدراسيةِ، كما شدد على الالتزام بالتعليم المستمر وتحفيز الطلاب على التفوق هو أساس نجاح أي عملية تربوية، ونحن مستمرون في تطبيق المعايير التربوية التي تضمن جودة التعليم في جميع مدارس المحافظة.