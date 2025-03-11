شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الشيخ طه الفشنى تهدى إذاعة القرآن الكريم تلاوات وابتهالات نادرة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المستشار زين طه الفشني نجل القارئ والمبتهل الشيخ طه الفشني.

وأهدي نجل الشيخ الفشني الهيئة الوطنية عدداً من الابتهالات والتلاوات النادرة، وذلك لبثها علي أثير إذاعة القرآن الكريم لأول مرة، كما أهدي المستشار زين الفشني نسخة من رسالة ماجستير عن الشيخ الفشني لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وجه المسلماني الشكر لأسرة الشيخ الفشني، وقال إن الشيخ الفشني هو واحد من أعلام دولة التلاوة في مصر، وأحد رموز القوة الناعمة المصرية.