شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى رئيسة الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، كيت فوربس ، رئيسة الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر.

وكانت قد أشادت رئيسة الاتحاد الدولي عن تقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع بالقطاع.

وأكدت أن التعاون بين الهلال الأحمر المصري والاتحاد الدولي أسهم في حشد الدعم الإنساني لغزة، مشددة على أهمية استمرار هذه الجهود وتعزيز دور الهلال الأحمر المصري محليًا وإقليميًا، بالإضافة إلى دعم المتطوعين.