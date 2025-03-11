شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة مكفوفين لطلبة النظام القديم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، لطلبة الثانوية مكفوفين كالتالى:

- يوم الأحد 15 يونيو 2025: امتحان مادة التربية الدينية .

- يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 :امتحان مادة التربية الوطنية

_ الخميس 19 يونيو 2025: مادة الاقتصاد والاحصاء

- يوم الأحد 22 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة العربية ورقة اولي .

- يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025:امتحان مادة اللغة العربية ورقة ثانية .

_ يوم الاربعاء 25 يونيو 2025:امتحان الفلسفة والمنطق

- يوم الخميس 26 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الاولي ورقة اولي .

- يوم الأحد 29 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ورقة ثانية .

- يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025:امتحان مادة الجغرافيا ورقة اولي .

- يوم الخميس 3 يوليو 2025: امتحان الجغرافيا ورقة ثانية .

_ يوم الاحد 6 يوليو 2025: امتحان التاريخ ورقة اولي .

- يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025: امتحان التاريخ ورقة ثانية .

_ يوم الاربعاء 9 يوليو 2025: امتحان اللغة الاجنبية الثانية ورقة اولي وورقة ثانية .

- يوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان علم النفس وعلم الاجتماع .