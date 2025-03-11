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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة مكفوفين لطلبة النظام القديم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالثلاثاء، 11 مارس 2025 01:57 م
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، لطلبة الثانوية مكفوفين كالتالى:
- يوم الأحد 15 يونيو 2025: امتحان مادة التربية الدينية .
- يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 :امتحان مادة التربية الوطنية
_ الخميس 19 يونيو 2025: مادة الاقتصاد والاحصاء
- يوم الأحد 22 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة العربية ورقة اولي .
- يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025:امتحان مادة اللغة العربية ورقة ثانية .
_ يوم الاربعاء 25 يونيو 2025:امتحان الفلسفة والمنطق
- يوم الخميس 26 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الاولي ورقة اولي .
- يوم الأحد 29 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ورقة ثانية .
- يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025:امتحان مادة الجغرافيا ورقة اولي .
- يوم الخميس 3 يوليو 2025: امتحان الجغرافيا ورقة ثانية .
_ يوم الاحد 6 يوليو 2025: امتحان التاريخ ورقة اولي .
- يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025: امتحان التاريخ ورقة ثانية .
_ يوم الاربعاء 9 يوليو 2025: امتحان اللغة الاجنبية الثانية ورقة اولي وورقة ثانية .
- يوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان علم النفس وعلم الاجتماع .
جدول امتحانات الثانوية العامة مكفوفين (النظام القديم)
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