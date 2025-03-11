شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة العامة للبريد تعتمد تعديلات اللائحة المالية والإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 53 الصادر يوم الأربعاء 5 مارس 2025، ملخص اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالبريد المصرى، في دور انعقادها العادي بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جاد محمد جاد رئيس النقابة العامة ورئيس الجمعية العمومية وأمانة محمد عبدالله عبد السميع الأمين العام، وأمين عام الجمعية العمومية، وحيث بلغ عدد الحاضرين (134) عضوا من الجمعية العمومية والبالغ عددهم (158) عضوا بنسبة حضور حوالي (85%) وبذلك أصبح الاجتماع قانونيا وتم البدء بأعمال الجمعية العمومية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أنه كان من ضمن جدول أعمالها تعديل بعض بنود اللائحة المالية والإدارية للنقابة العامة للبريد والتي انتهت على اعتماد جميع القرارات والتوصيات التي انتهى إليها اجتماع الجمعية العمومية للبريد.

ونصت اللائحة الداخلية، على أن النقابة العامة للعاملين بالبريد، تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية ، والثقافية ، والعلمية ، والرياضية، والصحية، وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية :

(أ) نشر الوعى النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه.

(ب) رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام .

(ج) رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهنى والتثقيف العمالي والفني .

(د) رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي للأعضاء وعائلاتهم.

ويجوز لها إنشاء صناديق ادخار ، أو زمالة ، أو تكافل ، أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية والرياضية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل ، وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية لكل من الجمعية العمومية للنقابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما.